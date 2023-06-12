- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Bu kesime artık saplantıları bir kenara bırakmalarını ve adanın gerçekleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel