Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz Arasındaki Görüşme Beştepe'de Başladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Erdoğan ve Merz'in, saat 16: 00'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Törenin ardından ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Merz'in ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından saat 16: 00'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Merz, sabah saatlerin Anıtkabir'i ziyaret etti

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeler öncesinde, ilk temasını dün akşam Ankara'da bir dizi sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdi. Merz, ziyaretin ikinci gününde sabah programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Alman Başbakan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak anı defterini imzaladı.

Merz, daha sonra Türk ve Alman iş dünyasından bir dizi temsilciyle bir araya geldi. Toplantı, heyet üyelerinin kaldığı delegasyon otelinde gerçekleşti ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret hacmi ve yatırım olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.