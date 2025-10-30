Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merz Arasındaki Görüşme Beştepe'de Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.  Erdoğan ve Merz’in, saat 16:00’da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.  Erdoğan ve Merz'in, saat 16: 00'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Törenin ardından ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Merz'in ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından saat 16: 00'da ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Merz, sabah saatlerin Anıtkabir'i ziyaret etti

Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeler öncesinde, ilk temasını dün akşam Ankara'da bir dizi sivil toplum temsilcisiyle gerçekleştirdi. Merz, ziyaretin ikinci gününde sabah programına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Alman Başbakan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak anı defterini imzaladı.

Merz, daha sonra Türk ve Alman iş dünyasından bir dizi temsilciyle bir araya geldi. Toplantı, heyet üyelerinin kaldığı delegasyon otelinde gerçekleşti ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, ticaret hacmi ve yatırım olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
Fenomen Neslim Güngen'i ortağı sattı: 9 kremi 810 bin liraya satıyordu

Ünlü fenomeni ortağı sattı! Kremin fiyatı dudak uçuklatacak cinsten
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.