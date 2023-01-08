Erdoğan'dan Aşık Veysel sürprizi! Mikrofonu eline aldı, bittiğinde herkes ayakta alkışladı

Antalya'da düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması Programı"nda Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu müzik dinletisi sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda; Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Siyasette Kadın Buluşması Programı"na katıldı. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilere sürpriz de yaptı.

ERDOĞAN, "UZUN İNCE BİR YOLDAYIM" TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ

Programda Türkiye'nin önde gelen arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu müzik dinletisi sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dakikalarca alkışlandı.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada erken seçimlerle ilgili bir mesaj daha verdi. Erdoğan şunları söyledi: "Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Birileri kendi iç kavgalarıyla zaman harcarken, biz ülkemize ve milletimize bundan sonra vereceğimiz hizmetleri en ince detayına kadar çalıştık. Türkiye'yi ve Türk milletini, birilerinin ayak oyunlarına, ihtiraslarına, yüksek gerilim hattına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz işimize bakıyor, usta bir satranç oyuncusu maharetiyle demokrasi ve kalkınma hamlelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz."

"DÜZENLEMENİN MECLİS'İMİZDEN GEÇECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

"Meclis'e sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifi ile inşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu, sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha muhkem hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400'ün üzerinde kabul oyuyla Meclis'imizden geçeceğini ümit ediyoruz. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye vizyonumuzu inşa edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."