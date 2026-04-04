Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İle Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna- Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesbından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İstanbul'daki çalışma toplantısında bir araya geldi. Liderler Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna- Rusya savaşında barış arayışları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti."

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, bunun için gerekli adımları atmayı sürdüreceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Ukrayna'nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti."

Kaynak: ANKA
