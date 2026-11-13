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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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