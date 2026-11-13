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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini, savunma sanayi başlığındaki işbirliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA