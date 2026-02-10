Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu buluşmanın detaylarına yer verildi, ancak görüşmenin içeriği hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
Kaynak: ANKA / Güncel