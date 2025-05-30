Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımla fotoğraf çektirdi. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ise peluş Yellow hediye etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu."