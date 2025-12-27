Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız

TARİHİ MECLİS BİNASINI ZİYARET ETTİ

Deprem konutlarının kura çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte incelemelerde bulundu.

CADDENİN IŞIKLANDIRMA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemalpaşa Caddesi'ndeki incelemelerin ardından Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı ve restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret etti.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,