Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözlerimizi tutmanın bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TARİHİ MECLİS BİNASINI ZİYARET ETTİDeprem konutlarının kura çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti.

TARİHİ MECLİS BİNASINI ZİYARET ETTİ

Deprem konutlarının kura çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte incelemelerde bulundu.

CADDENİN IŞIKLANDIRMA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemalpaşa Caddesi'ndeki incelemelerin ardından Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı ve restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret etti.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış