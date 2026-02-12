Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan İle 5 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefimize Adım Adım Yaklaşıyoruz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Sırbistan'la her geçen gün artan ticaret ve yatırımlarımız, ilişkilerimizin adeta lokomotifi durumunda. Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Vucic ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Vucic ve kıymetli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Sayın Vucic'le son olarak 11 Ekim 2024 tarihinde Belgrad'da 4. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı gerçekleştirmiştik. Aradan geçen süre zarfında gerek ikili münasebetlerimizde gerek bölgesel ve küresel meselelerde önemli gelişmeler yaşandı. Bugün kendisiyle bu gelişmelerin ilişkilerimize etkilerini değerlendirip ileriye yönelik atacağımız adımları istişare ettik. Bilhassa Balkanlar'da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceğimizi ele aldık. Sırbistan'la her geçen gün artan ticaret ve yatırımlarımız, ilişkilerimizin adeta lokomotifi durumunda. Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz."

Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Expo 2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yatırımcılarımızın Sırbistan'a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan'da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam 1500'ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri yüz aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor. Bu noktaya ulaşmamızda değerli dostumun altyapı yatırımlarını ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülüyor. Biz de Sırbistan'dan yatırımcıları Türkiye'ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

"Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik"

Değerli basın mensupları, beşeri ilişkilerimiz münasebetlerimizin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Halklarımızın birbirini daha yakından tanıma isteğinin en güzel tezahürü, artan karşılıklı turist sayılarıdır. Bugün Türkiye, Sırp turistler için ikinci turizm güzergahıdır. Vatandaşlarımız da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu ziyaretleri daha da artırmak ve kolaylaştırmak için Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların artırılması konusunu da bugün değerlendirdik. Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi görüyoruz. Bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sırbistan'la aramızda dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak Bölgesi'nin kalkınması için yapılabilecekleri de Sayın Vucic'le ele aldık. Kendisinin bölgenin kalkındırılmasına yönelik projelerini takip ediyoruz. Ben de bu vesileyle Sırbistan'daki Müslüman toplumunun yaklaşan Ramazan-ı Şeriflerini canıgönülden tebrik ediyorum.

Kıymetli konuklar, dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizim için müstesna bir yere sahip Balkanlar'ı asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vucic'in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyorum. Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken, diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimlerle halklarımızın huzur ve refahını desteklemeye matuf koşulları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden olan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına 23 Ocak 2026'da İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Ben bu platforma verdiği şahsi destekten ötürü Sayın Vucic'e teşekkür etmek istiyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanına ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Türkiye bizim için son derece önemli bir ortak"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ise şunları söyledi:

"Ben burada bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler beni çok mutlu etti. Bunu söylerken şunu ifade etmek istiyorum: Ben aslında bürokratik dili kullanan ya da aynı cümleleri tekrar eden bir kişi değilim ama çok açık ve çok güzel bir diyalog gerçekleştirdik. Uzun zamandır birbirini tanıyan iki dost olarak ve birbirimize son derece büyük bir saygıyla konuşuyoruz."

Ben çok büyük bir lider olan, sadece Türkiye'nin değil bölgenin ve aynı zamanda dünyanın liderlerinden biri olan sizinle konuşurken böyle bir yaklaşım içinde oluyorum. Özellikle mutluyum çünkü konuştuğumuz konular ve vardığımız sonuçlar çok önemli. Birkaç yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı 5 milyar avroluk bir hedefe ulaşmamız gerektiğini söylediğinde ben aslında biraz şüpheci yaklaşmıştım. Çünkü o dönemde 800-900 milyon avroluk bir rakam söz konusuydu.

Şu anda 3,5 milyar avroya ulaşmış durumdayız ve Sayın Cumhurbaşkanının bir hedef olarak belirlediği şey aslında iyi bir yöntemdi. Bunu ifade ettiği için de büyük bir mutluluk duyuyorum. Sırbistan Türkiye'den çok daha küçük bir ülke ama Türkiye'nin bizim için son derece önemli bir ortak olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin siyasi öneminin farkındayız. Ekonomide, askeri alanda, savunma sanayinde ve toplumumuzun her alanında oynadığı rolü biliyoruz. Bugünkü görüşmelerimiz son derece verimliydi. Somut konular üzerinde konuştuk. Ekonomiden bahsettiğimizde yatırım konularını ele aldık. Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımlarından söz ettik. Sırbistan'ın özellikle nispeten daha az gelişmiş bölgelerinde Türk firmalarının önemli yatırımlar yaptığını ve ciddi iş fırsatları sunduğunu herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum."