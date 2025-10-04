Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Şampiyonlarını Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki programlarının ardından, aralarında Başpehlivan Orhan Okulu'nun da bulunduğu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 2024-2025 yılları CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Boy birincilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel