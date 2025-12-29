Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile Telefonda Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye'nin her alanda Nijer'in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.