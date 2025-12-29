Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye'nin her alanda Nijer'in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Suriye yeni banknotlarını tanıttı: İki sıfır atıldı, üretime vurgu yapıldı

Şam'da yeni dönem: Suriye Lirasından sıfırlar da Esad da silindi
''Şike yaptı'' iddiası! Savcılıktan 14 futbolcu için tutuklama talebi

14 futbolcuya tutuklama talebi! Kendi maçına 'Rakip kazanır' demişler