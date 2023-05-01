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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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