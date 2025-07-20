Erdoğan, KKTC'de Yeni Yol Projesinin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'nın açılışına katılacak.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün KKTC'de Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları'nın açılışına katılacağı belirtildi.

Açıklamada, projeyle vakitten ve akaryakıttan yılda 2 milyar 177 milyon lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi.