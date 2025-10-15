Erdoğan: Türkiye Dış Politikasında Vazgeçilmez Oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, dış politikasındaki barıştan, diyalogdan, adaletten ve çözümden yana aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

" Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ekonomisine kazandırmasını istemeyenler hep şunu yapıyorlar, önce maden tetkik ve arama çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca, bu sefer işletilmesini sabote etmenin derdine düşüyorlar" ifadelerini kullanan Erdoğan, denklemin aslında çok basit olduğunu belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mümkünse engellemek, değilse itibarsız hale getirmek. Nadir toprak elementleri ile ilgili yaşananlar da budur. Amaç, Türkiye'nin bu yer altı kaynağından istifade etmesini engellemektir. Dikkat edin, bu konuda hükümetimize iftira atanlar, Karadeniz doğal gazı ile Gabar'daki petrol keşiflerimizi de dillerine dolayanlardır. Hatırlarsanız, orada da destek vermek yerine hemen bir kulp taktılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. İnanın, yarın da değişen bir şey olmayacak. Milletimden bunlara karşı uyanık olmalarını rica ediyorum. Milletim bize güvensin, bize inansın. Allah'ın izniyle biz bu güveni boşa çıkarmayacağız."

"Dilde, fikirde, işte birlik" ilkesi ışığında, Türk devletleri arasındaki dayanışma ve ortaklıkları ilerlettiklerini dile getiren Erdoğan, 7 Ekim'de Gebele'de bölgesel barış ve güvenlik temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katıldıklarını, burada alınan kararların ve imzalanan Gebele Bildirisi'nin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Erdoğan, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni akademik yılın öğrenciler, hocalar, üniversitelerde görevli idari personelle, millet için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim'de yine toplu açılış ve temel atma törenleri vesilesiyle ana baba ocağı Rize'de olduğunu belirterek, burada 38 projenin toplu açılışını yaptıklarını, iki projenin temelini attıklarını söyledi.

Devamında şehirdeki sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla bir araya geldiklerini aktaran Erdoğan, 3 milyar 84 milyon lirayı aşan bu yatırımların, Rize'ye ve bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Erdoğan, 12 Ekim'de Trabzon'a geçerek 13 milyar 514 milyon liralık 130 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Orada bir müjdelerinin olduğunu anımsatan Erdoğan, deniz üzerine üçüncü havalimanını Trabzon'da inşa edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi bitirdiklerini ve ihalesini kısa zamanda yapacaklarını, ardından bütün makineleri çalıştırmaya başlayacaklarını aktardı.

Türkiye'nin yıldızının giderek daha çok parlamasından, küresel siyasette ağırlığının artmasından, itibarının aziz millete yakışan bir seviyeye yükselmesinden gurur duyduklarının altını çizen Erdoğan, " Türkiye, dış politikasındaki barıştan, diyalogdan, adaletten ve çözümden yana aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Özellikle çatışma çözümlerinde Batı'yı takip eden değil, Batı'nın takip ettiği, örnek aldığı, gıptayla izlediği bir ülke konumundayız." şeklinde konuştu.

"Gazze'nin vatanlarını savunan evlatlarına terörist iftirası asla atmadık"

Erdoğan, Suriye ihtilafında 13,5 yıl boyunca Türkiye'nin duruşunu asla bozmadığını, Suriyeli mazlumları, zalimlerin ve terör örgütlerinin insafına bırakmadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana muhalefetin sürekli övgü yağmuruna tuttuğu Batılı ülkeler, mültecileri almamak için dikenli tel örgülerin arkasına saklanırken, biz kimseyi geri göndermeme politikasıyla Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. 3-5 oy uğruna Suriyeli mazlumları hedef gösterenlere rağmen, en kritik zamanlarda siyasi bedel ödemeyi göze alarak vicdanlı tavrımızı sonuna kadar muhafaza ettik.

Hamdolsun, neticede tarihin doğru tarafında duran biz olduk. Zaman, lümpen ırkçıları, oy avcılığı yapanları, mülteci düşmanlarını değil, bizi haklı çıkardı. Türk milleti, kardeşlik ve komşuluk sınavını başarıyla verdi. Bugün komşumuz Suriye ile ilişkilerimiz her alanda güçleniyor. Bugün birbirimizin yüzüne mahcubiyetle değil, tebessümle bakıyoruz. Suriye'de istikrar kökleştikçe, inşallah her şey çok daha iyi olacak. Bakınız sadece Suriye'de değil, Gazze'de de Türkiye ilk günden itibaren hakkın, haklının ve adaletin safında yer almıştır. Gazze'nin vatanlarını savunan evlatlarına terörist iftirası asla atmadık. Birilerine şirin gözükmek uğruna Filistin direnişine kara çalmadık. İnandığımız neyse, kalbimizden geçen neyse, eğip bükmeden, kimseden de çekinmeden onu cesaretle haykırdık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102 bin tonu bulan insani yardımlarla Gazzelilerin yanında olduklarını belirterek, katıldıkları tüm toplantılarda, uluslararası bütün platformlarda Gazze'yi ve Filistin davasını korkusuzca savunduklarını, bütün bunları yaparken, Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalışmayı da hiçbir zaman ihmal etmediklerini kaydetti.

(Sürecek)