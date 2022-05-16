Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları) Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil."

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, Terör, İsveç, Güncel, Haberler

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