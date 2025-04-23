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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.

Ziyaretinde Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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