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Erdoğan-Pezeşkiyan: Bölgesel barış ve ticaret zirvesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, İran-ABD mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını, barış sürecine destek vereceklerini ve ticari iş birliğini güçlendireceklerini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de ifade etti.

Kaynak: ANKA
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