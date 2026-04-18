Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, Türkiye-Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile bir araya geldiği çalışma kahvaltısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Türkiye-Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin, Balkanlar'ın istikrarı için kilit konumda bulunan Bosna Hersek'in geleceğine yönelik atılacak her türlü yapıcı adımın yanında olduğunu, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz desteğinin süreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığını belirterek, Balkanlar'ın istikrarını tehlikeye atacak sorumsuz tavırların kimseye hayır getirmeyeceğini, üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayabileceği bir Bosna-Hersek'i inşa etmenin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ikili ticaret hacmini artırma, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda adımları hızlandırma gerekliliğini de dile getirdi.