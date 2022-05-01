CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ

İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı'nda, işçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" dedi.

"EMEKSİZ YEMEK OLMAZ"

"ASKERİMİZİN SINIRDA YAPTIĞINI SİZLER BURADA YAPIYORSUNUZ"

"Sizler savunma sanayi alanında ter döküp emek veriyorsunuz. Aslında milletimizin güvenliği, ülkemizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Askerimizin sınırda yaptığını sizler burada yapıyorsunuz. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer savunma sanayi ürünleri ihracatımızın önemli kalemleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin savunma sanayinin bugünlere gelmesinde katkısı olan, kamu kuruluşlarıyla, mühendisleriyle işçisiyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar, terörle elde ettiğimiz tecrübeler, savunma sanayinde elde ettiğimiz tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. O güne kadar hiçbirimize durmak yok, duraksamak yok."

Demirören Haber Ajansı / Güncel