Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, konakladığı otelde Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
