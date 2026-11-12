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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti

Kaynak: AA
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