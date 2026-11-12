Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti
Kaynak: AA