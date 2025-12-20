Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın gelecekte inşallah başka müjdelerimiz olacak. Başarılarımıza yenilerini ekleyecek, karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'teki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarımızın Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni'ndeki konuşmasında, başkanı olduğu Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde aldıkları kararlar çerçevesinde başlayan projelerin meyvelerini birer birer topladıklarını belirtti.

Dört ay önce sistemler sistemi Çelik Kubbe'yi envantere kattıklarını, geçen ay insansız savaş uçağı Kızılelma'nın dünya havacılık tarihinde bir ilki başardığını hatırlatan Erdoğan, "Ana muhalefetin 'Balıklar rahatsız oluyor.' diyerek testlerimizi eleştirdiği Sinop'ta Kızılelma'mız jet motorlu bir hedefi görüş ötesi hava-hava füzesiyle vurarak etkisiz hale getirdi. Bir diğer stratejik projemiz olan Bayraktar TB3 envantere girdi. TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık. İnsansız araçlardan fırkateyne kadar tüm deniz platformlarında hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de dost ve müttefiklerimizin taleplerini karşılıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT), askeri ve sivil tersanelerin uyum, işbirliği ve güç birliği içerisinde çalıştıklarını, imal ve inşa ettiklerini, ürettikleri ürünleri dünyanın farklı ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

"Yüzde 20 yerli sermayeyle başlatıp şu anda yüzde 80 yerli sermayeye ulaştık"

Buradaki başarıyı görmek için uzaklara gitmeye gerek olmadığını kaydeden Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayiinde son 23 senede katettiği mesafeyi görmek için öyle 70'leri, 60'ları deşelemeye de gerek yok. Bunun için geçtiğimiz haftalarda kamuoyumuzla paylaşılan projelere ve çalışmalara bakmak fazlasıyla kafidir. Füzelerden tüfeklere, insansız araçlardan roketlere, deniz toplarından elektronik harp sistemlerine sektörün tamamında büyük bir dinamizm var, üretkenlik var, maşallah heyecan ve gayret var. Buradan kamu, özel ayrımı yapmadan Türk savunma sanayiinin gelişmesi ve güçlenmesi için ter döken tüm firmalarımıza, oralarda çalışan tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizlerin şahsında sektördeki tüm kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Moralimizi bozmaya çalışanlara lütfen aldırmayın. Cesaretimizi kırmak için uğraşanlara lütfen prim vermeyin. Televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve gazete köşelerinde sağa sola karamsarlık aşılayan felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Biz bugüne kadar ne yaptıysak, unutmayın, bunlara rağmen yaptık. Yüzde 20 yerli sermayeyle başlatıp şu anda yüzde 80 yerli sermayeye biz ulaştık. Eğer biz çalışırsak, biz hedeflerimizden kopmadan mücadele edersek, evelallah bunların hiçbiri bizim önümüzü kesemez, şevkimizi kıramaz. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalışanlara inat hep beraber, omuz omuza verecek, çok daha kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz."

"Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok"

Bugün hem "Mavi Vatan"ın güvenliği hem Pakistan'ın savunma kapasitesi açısından çok stratejik adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, "Yakın gelecekte inşallah başka müjdelerimiz olacak. Başarılarımıza yenilerini ekleyecek, karada, denizde, havada ve elbette siber vatanda caydırıcılığımızı artıracak projeleri tek tek devreye alacağız. Kendimizle birlikte komşularımızın, müttefiklerimizin ve kardeşlerimizin güvenliğine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, her fırsatta vurguladığı bir hususu tekrar hatırlatmak istediğini belirterek, "Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Biz hiçbir ülkeyle gerilim istemiyoruz. Kriz, kavga, çatışma istemiyoruz. Komşularımız için huzur ve istikrardan başka bir şey murat etmiyoruz. Türkiye olarak herkesin emin olabileceği, güven duyabileceği, en zor, en sıkıntılı günlerinde sırtını yaslayabileceği bir ülke biziz. Bununla birlikte biz, hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade etmeyen ve asla etmeyecek olan bir ülkeyiz. Bugün hayata geçirdiğimiz bütün bu yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil, barışı, istiklali, istikbali korumak içindir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli platformların Türk Donanması ile Pakistan Deniz Kuvvetleri için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese, tüm kurumlara ve tersanelere şükranlarını sundu.

Dost ve kardeş Pakistan halkına selamlarını ve muhabbetlerini gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "Tüm gemilerimizin denizleri sakin, pruvası inşallah neta olsun." dedi.

Notlar

Törende, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, inşa edilen gemilere ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Program kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ADKG-7 Gemisi Seferihisar'ın sac kesimi gerçekleştirildi.

Protokol üyeleriyle fotoğraf çekiminin yapıldığı törende, PNS Khaibar'ın komutanlık sembolü Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf'a teslim edildi.

Ayrıca, PNS Khaibar ve Koçhisar gemilerinin bayrakları ile Hızırreis, Ç-159 ve ULAQ platformlarının flandraları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gemi komutanlarına verildi.

Tören, PNS Khaibar, Hızırreis ve Ç-159 gemi komutanlarının ant içmesi, personelin gemilere sevk edilmesi ve bayrak ile flandraların toka edilmesiyle devam etti.

Program, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından PNS Khaibar gemisini ziyaret etti.

(Bitti)