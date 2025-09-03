Haberler

Erdoğan'dan Milli Takıma Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 12 Dev Adam'a son 16'da ve inşallah final yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
81 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya bir rekabet var

81 ilde seçim anketi yapıldı, işte çıkan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.