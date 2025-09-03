Erdoğan'dan Milli Takıma Tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 12 Dev Adam'a son 16'da ve inşallah final yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel