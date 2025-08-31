Erdoğan ve Xi Jinping'den İkili İlişkiler Vurgusu

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in liman kenti Tianjin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya geldi.

Xi, pazar günkü görüşme sırasında hem Çin hem de Türkiye'nin bağımsızlık ruhuna sahip yükselen büyük ülkeler olduğunu söyledi. Xi, ikili ilişkilerin üst düzey gelişiminin her iki ülkenin temel çıkarlarına ve aynı zamanda Küresel Güney'in ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Xi, her iki ülkeye küresel barış, kalkınma ve kazan-kazan işbirliği trendlerini benimseyip, daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemi inşa etmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Gelecek yılın Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, iki tarafın ikili ilişkileri güçlendirmek için bu fırsattan yararlanması gerektiğini söyledi. Xi, iki ülkenin karşılıklı siyasi güveni güçlendirmesi, birbirlerinin temel çıkarlarını ve önde gelen endişelerini ilgilendiren konularda birbirlerine destek vermesi ve terörle mücadele ve güvenlik alanında işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin tatbiki işbirliğini derinleştirip yeni enerji, 5G teknolojisi ve biyomedikal alanlarında yeni işbirliği fırsatları araması gerektiğini kaydeden Xi, iki tarafa uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere çok taraflı platformlarda koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ikili ilişkilerin sağlam şekilde gelişmesini sağlamak üzere Çin ile üst düzey yakın ilişkileri sürdürmeye, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye ve altyapı ve yeni enerji gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Çin'in Ortadoğu meselesine yönelik adil tutumuna dikkat çeken Erdoğan, bölge ve dünyanın kalkınma ve refahına katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde Çin ile işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.