Erdoğan ve Tebbun telefon görüşmesi

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, liderlerin görüşmesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi."

Liderler, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayii olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramını tebrik etti."

Kaynak: ANKA