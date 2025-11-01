Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin "İstanbul'un Nefesi Milletin Bahçesi" temalı açılış programında yaptığı konuşmada, sadece betondan ibaret bir şehrin ruhsuz ve kimliksiz, sadece asfalttan ve demirden müteşekkil bir şehrin ise mekanik bir şehir olduğuna inandığını belirtti.

Bir şehri şehir yapanın binalar, yollar ve köprüler olmadığını kaydeden Erdoğan, "Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir ama aslolan insandır, insan. Bir şehri şehir yapan orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir. İnsan yaşadığı yere bir değer katıyor, en azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa, şehrini mamur ediyor demektir. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa o kişi şehrine ihanet ediyor demektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Turgut Cansever'in "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz nesil inşa ettiğiniz şehri tahrip eder." sözlerini aktardı.

"İşte bunun için ecdat, asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir." diyen Erdoğan, ecdadın inşa ettiği, yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalıştıklarını anlattı.

Erdoğan, hem İstanbul'u hem de diğer illeri mamur edip, eksiklerini giderdiklerini, yatırımlarla sorunlara çözüm bulduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Gençler, şunu herkes bilsin ki İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Gençler şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefet, meydanlarda içi boş slogan atarken biz İstanbul için, sizler için, 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz. Güvenli ve konforlu yeni yapılarla, millet bahçelerimiz, kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul'un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz."

"İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen her hafta yeni bir yatırım, proje ve eserin müjdesini verdiklerini söyledi.

Geçen hafta halkta büyük heyecan uyandıran "Yüzyılın Konut Projesi"ni tanıttıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemiz genelinde tam 500 bin konut inşa edeceğiz. Bunlardan 100 bini İstanbul'umuzda yapılacak. 81 ilimizin her birine depreme karşı dirençli, modern ve konforlu toplam 500 bin konut kazandıracağız. Yetmez, İstanbul'da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, geçen hafta Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Allah'a hamdolsun. Herhangi bir can kaybımız olmadı ama bu deprem bize afetlere hazırlık meselesinin aciliyetini tekrar hatırlattı. Kentsel dönüşüm konusunun asla ihmale gelmeyeceğini orada bir kez daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip, bu işi süratle halletmek durumundayız. Diğer türlü sırf tedbirsizlik dolayısıyla yüreklerimize yeni ateşler düşmesine engel olamayız." dedi.

Millete ve memlekete hizmetin öncelikle dert işi olduğunu dile getiren Erdoğan, milletin refahını artırmanın, yüzünü güldürmenin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin vatandaşları hangi hizmetleri alıyorsa kendi vatandaşlarına onlardan daha iyisini götürmenin derdinde olduklarını belirtti.

"Millet bahçemizde afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biridir. Bugüne kadar tam 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip, 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 45 milyon 247 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin de yapımı devam ediyor. Sadece İstanbul'da 34 millet bahçemizi tamamladık, 22 millet bahçemizin de inşası sürüyor. Bugün de 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Millet Bahçemizin açılışını sizlerle birlikte yapıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından millet kıraathanesine, parkıyla, havuzuyla, sosyal donatılarıyla İstanbul'a ferah ve modern bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Burası aynı zamanda afet anlarında yüz binlerce vatandaşımızı ağırlayan bir toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek."

