Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat'ta Pakistan Başbakanı Şerif'i Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Uluslararası Barış ve Güven Forumu” için bulunduğu Türkmenistan’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için bulunduğu Türkmenistan'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul ettiği kaydedildi. Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kabulde, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki iyi ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla iki ülke arasındaki enerji, ticaret, yatırım ve diğer alanlardaki iş birliğini artırmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkesin uzatılmasının memnuniyet verdiğini, çatışmasızlığın sürdürülebilmesi için oluşturulan mekanizmaya Türkiye'nin de katkı sağlamaya hazır olduğunu belirtti."

Kaynak: ANKA / Güncel
