Erdoğan: 25 yılda hayalleri gerçeğe dönüştürdük

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, programda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankaralılara selamlarını ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Görüyorum ki, Ankara'nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada, insanımıza hizmet aşkı burada. Millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada. Hepinize maşallah, barekallah diyorum. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Rabb'im son nefesimize kadar birlikte yol yürümeyi, birbirimize yoldaşlık, gönüldaşlık etmeyi bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

AK Parti'nin tüm kademelerine, emeğini, gayretini, duasını ve desteğini esirgemeyen herkese şükranlarını ileten Erdoğan, partiye katkısı bulunan ancak vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu yıl partinin kuruluşunun 25'inci yılını idrak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, yıl dönümünü ağustos ayının ortasında kendilerine, yürüyüşlerine ve mücadelelerine yakışır bir programla büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

"Aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın, AK Parti'nin kuruluşundan iktidara gelişine kadar her aşamasına bizzat şahitlik ettiğini söyledi.

AK Parti'yi Ankara'da kurduklarını ve Ankaralıların hayır dualarıyla büyüttüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bakınız, partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Ama biz, bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle 'Türkiye'ye çağ atlattık.' Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyet'imizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla, şerefle nakşettirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın, kutlu mücadelelerine her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerden biri olduğunu belirterek, Ankaralı vatandaşlara, teşkilata, milletvekillerine, il ve ilçe başkanlarına, yöneticilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine ve mahalle temsilcilerine Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi mücadelesine destek verdikleri için teşekkür etti.

(Sürecek)