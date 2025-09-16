Haberler

Erdoğan, A Milli Takımı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kabul etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, A Milli Basketbol Takımı'yla bir araya geldiklerini belirtti.

"2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir milli takım izlediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
