Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetecilerin Günü'nü Tophane'de Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazetecilerin Günü'nü Tophane'de Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. İstanbul'daki ziyaretinde gazetecilere simit ve meyve suyu ikram eden Erdoğan, bu anlamlı günde onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tophane Tayfun Spor Kulübü'nü ziyaretinin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir'in ile birlikte ziyaretler gerçekleştirdi. Tophane'de bir çay ocağına uğrayan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Tophane Tayfun Spor Kulübü'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından kendisini bekleyen gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

' SİZLERLE BURADA BİR ARADA OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ'

Burada gazetecilere simit ve meyve suyu ikramında da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışan Gazeteciler Günü. Bir yıl dönümü bu. ve Tophane Tayfun Spor Kulübü'nün bu merkezinde, benim de top oynadığım yıllarda çok gelip gittiğim bir yerdi. Şimdi oraya uğrama fırsatımız oldu. ve özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı