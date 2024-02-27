Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, canlı yayında konuştu Açıklaması

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Projelerimizi açıkladık, biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği bu. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer. İnsanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir." dedi.

Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı davet polemiğine ilişkin konuşan Kurum, "Hep, 'Bir polemik üretebilir miyim?' diye düşünce içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı." ifadesini kullandı.

Kurum, İmamoğlu'nun, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymadığını vurgulayarak, "Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş. Yeri geldi, 'Bizi engellediler, yaptırmadılar' dedi. 'Neyi engelledik?' diye sorulunca cevabı olmayan başkan profili çiziyor. İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde. Kuyrukta bekleyen yüzlerce, binlerce İstanbullu çile çekiyor. Gençler, geleceğe daha güvenle bakmak istiyor. İBB Başkanı her zamanki gibi törene davet edildim mi, edilmedim mi peşinde." açıklamasında bulundu.

"Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var"

Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında "protokol krizi yaşandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Samimi bir şekilde Binali ağabeye, 'Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin.' dedim. O da 'Şimdi ayıp olur, geçmeyeyim' dedi. Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış ağabeyimize, 'Siz Cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösteriyor, 'Murat Bey, sen İBB adayısın, sen geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir ağabeyimiz. Gülerek, kriz yaşanır mı? Halk TV, 'protokol krizi var' diye yazdı. CHP'li adayın yürüttüğü bir siyasi senaryo."

İmamoğlu'nun bugüne kadar bütün törenlere çağrıldığını aktaran Kurum, "Ayasofya'ya da davet edildi. Ne gerek var bu polemiklere? Bu polemikler olmasa onu konuşan kimse yok." diye konuştu.

"Bir umut olarak bizi görüyorlar"

Murat Kurum, İstanbul'un ciddi sorunları olduğunu vurgulayarak, mevcut yönetimin depremle ilgili verdiği sözü tutmadığını, 8 kilometre metro, 5 bin küsur konut yaptığını, buna rağmen reklama 100 milyonlarca para harcadığını söyledi.

İstanbul'un her semtine gittiklerini ve şehrin en önemli sorunun trafik olduğunu kaydeden Kurum, "İnsanlar metrobüs kuyruklarında, 3. dünya ülkesinde olmayan görüntüleri görmekten bıkmış. Deprem endişesi yaşıyorlar. Sosyal yardımlarla adaletsizlikten şikayetçi. Bunları çözecek bir umut olarak bizi görüyorlar. Bizim ne yaptığımızı biliyorlar. 5 sene bakanlık yaptım. Evimde oturmadım, selde, depremde, yangında milletin yanına koştum." ifadelerine yer verdi.

"Anketlerde 1,5 puan öndeyiz"

Aday olduktan sonra anket yaptırdıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"İlk ankette 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği bu. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer. İnsanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için 'acaba ne yapsak' telaşı içindeler. Biz İstanbul'un sorunlarını çözmek için meydana çıktık. Daha öncesinde de anketler yapıldı. Orada da milletimiz bizi istedi, Sayın Cumhurbaşkanımız da takdir etti ve aday gösterdi."

"31 Mart akşamı hep birlikte kazanacağız"

Kurum, DEM Parti'nin ideoloji üzerine kurulmuş bir parti olduğunu ifade ederek, "İlçelerde ittifak yaparlar, kapı arkasında gizli pazarlıklar vardır, bilmiyoruz. Bu yerel seçimse herkesin oyuna talibiz. Bunun içinde Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Zaza kim varsa. Cemaatlerin oylarına, azınlıkların oylarına talibiz. Şöyle ittifak varmış, kirli ittifak arayışları varmış bizi ilgilendirmiyor. Biz hayallerimizi gerçekleştirmek üzere İstanbullularla 31 Mart akşamı hep birlikte kazanacağız." diye konuştu.

Konser adı altında 550 milyon lira para harcayanların sonra da çıkıp "israfı bitirdik" dediğini dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Bunu 'dava arkadaşıyız' dedikleri kişiler söylüyor. O gün büyükleriydi, bugün rakipleri. Bakan iken Ekrem Bey bana geldi. 'Sayın Başkan, bu üslup doğru değil, geliyorsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, biraz daha nezaket çerçevesinde yürüyebilirsiniz' dedim Bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor. "

"50 bin kişi işe girmiş çıkmış"

İmamoğlu'nun rakibinin İstanbul'a ilgisizliği olduğunu belirten Kurum, "Bir ilde deprem olduğunda senin kayağa gitmen. Bütün sokak bunu konuşuyor. Dön de bir bak aynaya. İstanbul'da sel olurken sen güneyde tatil yaparken story attın. Rakibi bu. Biz kendisini rakibiyle baş başa bırakıyoruz." dedi.

Kurum, milletin yararına ne iş varsa bu işlere devam edeceklerini dile getirerek, "Kimin projesi olursa olsun, bir proje devam ediyorsa, o mahalle için faydalıysa, biz o projeyi bir an önce bitirme gayreti içeresinde olacağız. İstanbul'un ihtiyacı olan her projede uyum içerisinde herkesle görüşeceğim." şeklinde konuştu.

İBB'deki işten çıkarılmalar ilgili bir soruya Kurum, şöyle yanıt verdi:

"50 bin kişi işe girmiş çıkmış. Kayıtlarda olan bilgi. Meclis tutanakları var. 20 bin kişi işten çıkarılmış, 30 bin kişi işten alınmış. Meclis'in tutanakları bunlar. Yarısı değişmiş. 5 sene bakanlık yaptım, 50 bin kişi çalışıyordu. Kimsenin siyasi kimliğine, söylemine, duruşuna bakmadık. İşi yapıp yapamayacağına baktık. Ben insanları niye ekmeğinden edeyim. Allah katında bunların hesabını nasıl vereceğiz? Hangi akla, hangi vicdana sığar bu?"

"Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok"

Mal varlığını açıklamada herhangi bir sorunu olmadığını aktaran Kurum, "Ankara'da, İstanbul'da evimiz var. Bir arabamız var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." dedi.

Kurum, bu zamana kadar verdikleri her sözü tuttuklarını aktararak, depremin yıl dönümünde 46 bin konutun tesliminin yapıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kibrinin aklının önüne geçtiğini aktaran Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyasını açıkladığımızda, 'seçim yatırımı' dediler. 2 haftada 10 bin konutun temellerini attık. Onun 5 senede yaptığını biz bir programda yaptık. İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı para harcayan iradeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Bu şehrin parasını konser ve reklamlara harcayanlar israfı değil İstanbul'u bitirdiler. 1 Nisan'da reklam belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik başlayacak." diye konuştu.

"İmamoğlu bölme, parçalama işinde başarılı"

Kurum, en önemli iki gündeminin deprem ve ulaşım olduğunu dile getirerek, 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracaklarını söyledi.

İmamoğlu'nun bölme, parçalama işinde başarılı olduğunu aktaran Kurum, "CHP'yi bölme hedefi koymuş, gerçekleştirmiş. Genel Başkanı arkadan hançerlemiş. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile karşı karşıya gelmiş." dedi.

Kurum, geriden başladıkları süreçte öne geçtiklerini belirterek, "Daha da öne geçeceğiz. Fark atacağız. Şu anki motivasyon bir an önce bu sorunların çözülmesi üzerine oluşmuş. Üstüne koya koya giden süreç yaşıyoruz. Yarın ulaşım lansmanımızı yapacağız. Detaylı projelerimizi anlatacağız. 10-15 gün sonra sosyal yardımlar, kültür ve sportif alanlarda projelerimizi paylaşacağız. Ondan sonra gençlere bir sürprizimiz var. Projelerimizi, eserlerimizi 31 Mart'a kadar anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Merkezi bir taksi uygulamasına geçeceğiz"

Murat Kurum, sosyal yardımların adaletli dağıtılması gerektiğini belirterek, "100 bin genç girişimcimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Evleneceklere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. Öğrenci evlerimize 25 metreküp doğal gaz desteği, üniversiteli gençlerimize 10 bin lira burs desteği vereceğiz. Toplu ulaşımda öğrencimize yüzde 40 indirim yapacağız. Memleketine gidenlere destek olacağız, öğretmenlere indirimli ulaşım hizmeti vereceğiz. İlkokuldaki çocuklara beslenme desteği vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Kurum, hep halkın içinde olduğunu ve seçilirse yine halkın içinde olacağını vurgulayarak, vatandaşın, Dijital Beyaz Masa uygulaması ile kendisine her an ulaşabileceğini belirtti.

Merkezi bir taksi uygulamasına geçeceklerine dikkati çeken Kurum, "Taksi plakasını artıracağız. İstanbul'da taksi bir kültür olacak. İstanbul'un taksisi de marka olacak. 81 ile tüm dünyaya örnek olacak, kılığı, kıyafeti, davranışı, yabancı diliyle. Eğitim vereceğiz. Hem taksicinin hem de İstanbulluların mutlu olacağı bu hizmeti İstanbul'a kazandıracağız." şeklinde konuştu.