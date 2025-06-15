Çukurova Havalimanı ile Bakü Arasında Direkt Uçuş Seferleri Başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü arasında direkt uçuş seferleri başladı.

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan 102 yolcusuyla kalkan Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Mersin-Bakü arasında direkt uçuşların başladığı ilk sefer için tören düzenlendi.

Azerbaycan'dan gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Uçağın kabin ekibi ve yetkililerine çiçek takdim edildi.

Yöresel kıyafetli hostesler de uçaktan inen yolculara çeşitli ikramlarda bulundu.

Programda, kurdele kesimi de yapıldı.

Haftada 2 gün direkt uçuş imkanı sunulacak

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, AA muhabirine, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan ilk yolcuları karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bölgeden Azerbaycan'a daha kolay ve konforlu ulaşım imkanı sağlandığını belirten Oflaz, şöyle konuştu:

"Uçak kapasitesine göre full (tam dolu) olarak geldi ve full olarak da dönecek. Bu bağlamda son derece mutluyuz. Haftanın iki günü olmak üzere pazar ve perşembe günleri Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Bakü'ye, Bakü'den Çukurova Uluslararası Havalimanı'na seferler icra edilmiş olacak. Azerbaycan'daki vatandaşlara ve Çukurova'daki yolcularımıza karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeye davet ediyoruz."

"Artık Türkiye'nin farklı yerlerini de keşfedebileceğiz"

Yolculardan Jale Alekbarova da Azerbaycan'dan direkt uçuşla Çukurova bölgesine ulaşabilmenin büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir uçuş yaptık. Yolun sadece 2,5 saat olması, çok rahatça gelmemizi sağladı. Bir Azerbaycanlı olarak Çukurova Uluslararası Havalimanı vasıtasıyla Mersin'e, Adana'ya gelebilmek çok güzel bir şans. Bir tek İstanbul değil, artık Türkiye'nin farklı yerlerini de keşfedebileceğiz. Yeni destinasyon, bizim için çok güzel imkanlar açıyor."???????