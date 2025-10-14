Haberler

Çukurova'da Su Kıtlığına Karşı Basınçlı Sulama Önerisi

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, Çukurova'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Su kaynaklarının azalmasının tarım üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı.

Tayakısı, odada düzenlediği basın toplantısında, günümüzde yaşanan iklim krizi ve buna dayalı su kıtlığının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin giderek azalan su kaynaklarından dolayı tarımsal üretimin tehlike altında olduğunu belirten Tayakısı, "Gerek erken hasat gerekse yüksek verimlilik açısında önemli olan Çukurova'da, su sıkıntısı giderek artmaktadır. Seyhan Barajı'ndan ova ve tarlalara giden su miktarında, buharlaşma, yapılardaki kırıklar ve tarladaki salma sulama nedeniyle kayıplar oluşmaktadır." dedi.

Tayakısı, ovada yer altı su kaynaklarının da kontrolsüz kullanıldığını, 80-600 metre arasında derinliklerde büyük çoğunluğu kaçak kuyulardan sulama yapıldığını öne sürdü.

Tarımsal sulamadaki kriz riskini azaltmak ve etkilerini yönetmek için önlem alınması gerektiğini ifade eden Tayakısı, "Damla sulama, yüzey altı damla sulama gibi etkin ve verimli sulama sistemlerini içeren basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması gereklidir. Üretim alanlarına basınçlı boruyla kapalı devre su taşıma işleminin devlet tarafından acilen projelendirilip hayata geçirilmesi gereklidir." diye konuştu.

Tayakısı, modern sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra su kayıp ve kaçaklarının azaltılması, kirli suların arıtılarak tekrar kullanıma sunulması, yeni su kaynaklarının geliştirilmesiyle doğal çevrenin, ormanlık ve yeşil alanların korunması gerektiğini belirtti.

Toplantıda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özekici de Çukurova'nın su kaynakları ve tüketimi hakkında katılımcılara sunum yaptı.

