ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - SPOR Çukurova Basketbol ve Mersin için tarihi gün

Mustafa ERCANBOURGES( Fransa ), (DHA)- Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup Women) yarın Umana Reyer Venezia ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, rakibini eleyerek finale kalmayı hedefliyor.

Dün akşam saatlerinde Fransa'nın Bourges kentine gelen Çukurova, maçın oynanacağı 5 bin seyirci kapasiteli Le Palais des Sports Arena'da bu sabah şut antrenmanı gerçekleştirdi. Mersin ekibinde morallerin yüksek olduğu gözlenirken, tek amaçlarının şampiyonluk olduğunun altını çizen Başantrenör Aziz Akkaya, Buraya kupayı kazanmaya geldik çünkü kupanın en büyük favorilerinden biri biziz. Takımımız da buna çok inanıyor. Yükselen bir performansımız var. Türkiye Kupası'nı da kazanmamız artı bir motivasyon oldu. Oyuncularımızın tecrübesi, yeteneği ve kadromuzun genişliği, kupayı kazanacağımızı gösteriyor. Yeter ki sağlıklı ve oyunun içinde kalalım. Bu kupayı kazanacağımıza inanıyoruz dedi.

'3 Kupa, Tek Yürek' sloganı ile başladığı sezonda, geçtiğimiz hafta Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kaldırarak Mersin'in ve kendi tarihinin en büyük başarısını elde eden Çukurova, EuroCup'ı da müzesine götürmek istiyor. EuroCup Women dörtlü finalinde, yarın TSİ 18.00'de parkeye çıkacak olan Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia'yı elemesi halinde adını finale yazdıracak ve Galatasaray-Tango Bourges karşılaşmasının kazananı ile Perşembe günü kupa için mücadele edecek. Kent, yönetim, teknik ekip ve oyuncular şampiyonluğa inanırken, olası bir zafer, Çukurova Basketbol ve Mersin'in ilk Avrupa Kupası olarak tarihe geçecek.