Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kaymakamlık ve Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar arasında çeşitli spor yarışmaları yapıldı. Dereceye giren kadınlara ödüller verildi ve Kaymakam Mert Kumcu gezi sözü verdi.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü girişimleriyle Çukurca'da "Kadınlar Spor Yapıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Saran Spor Salonu'nda kadınlar arası bilek güreşi, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, halat çekme, basketbol, penaltı atışları ve masa tenisi yarışları yapıldı.

Yarışmada dereceye giren kadınlara ödülleri takdim edildi, Kaymakam Mert Kumcu da gezi sözü verdi.

Kumcu, Çukurca'nın emektar, üretken kadınlarıyla spor etkinliğinde bir araya geldiklerini söyledi.

Amaçlarının herkesi sporla buluşturmak olduğunu ifade eden Kumcu, şöyle konuştu:

"Bu gün gördük ki kadınlarımız çok güzel eğlendiler. Köy yaşam merkezlerinden ve Halk Eğitimi Merkezinden gelen kadınlarımız vardı. Diğer kurumlardan gelen kadınlarımız vardı. Yediden yetmişe sporun bir örneğini burada görebiliyoruz. Kadınlarımız Çukurca'da çok aktifler, onları tebrik ediyorum."

Etkinliğe, Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.