Çukurca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.
İlçedeki tören, bando eşliğinde Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu bahçesinden Belediye Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Şehir stadında devam eden törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, hazırlanan gösteriler sunuldu.
Folklor gösterisinin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.