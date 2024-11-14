Cudi Dağı'na 30 Nesli Tükenme Tehlikesindeki Ceylan Salındı

Cudi Dağı'na 30 ceylan bırakıldı

ŞIRNAK - Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'gazella gazella' türü 30 ceylan Cudi Dağı'na salındı.

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonundan alınan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'gazella gazella' türü 30 ceylan, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda doğaya bırakıldı. Bir kısmına GPS takılan ceylanlar kapıların açılmasıyla hızlı bir şekilde dağa doğru yol aldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, dağlarda ceylan popülasyonunu artırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Vali Ekici, insanların doğayı dengeli kullanmadığı için coğrafyada yaşayan hayvan popülasyonun sekteye uğradığını belirterek, "Bu coğrafyada bizim bildiğimiz koruma altındaki hayvanlar ve bilmediğimiz hayvanlar da yaşıyor. Bölgenin çok değerli habitatı var. Birçok canlı Cudi'de yaşıyor. Bölgede 40 sene önce dedelerimizin birlikte yaşadığı hayvanlar aynı coğrafyaya koyuyoruz. Hayvanlarımıza uzun ömürler, sağlıklı, sıhhatli yaşamlar diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Doğa Koruma 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, doğada yok olmaya yüz tutmuş Şanlıurfa ceylanını, 2006 yılında Şanlıurfa'nın Kızılkuyu Üretme İstasyonu'nda 86 bireyle üretmeye başladıklarını ifade etti. Yapılan çalışmalar neticesinde üretme istasyonunda 454 sayıya ulaştıklarını aktaran Mumcuoğlu, "Son yılın 175 doğumu ile birlikte üretme istasyonumuzda yeterli sayıya ulaştığından nakletme ihtiyacı doğdu. Bu sahaya 2020'de 50, 2021'de 40 şimdi de 30 ceylanı doğaya bırakıyoruz. Köylülerimiz sağ olsunlar daha önce bırakılan ceylanlara sahip çıktı. Ceylanlarımız bu araziye tutundu ve adapte oldu. Bu salacağımız ceylanlardan erkek olan 3'üne takip cihazı taktık. Arkadaşlarımız, bunları hatlar vasıtasıyla izleyecek. Bu hayvanlar günde ne kadar yol alıyor, nereleri dolaşıyor gibi verileri elde edeceğiz ve bunların haritalarını çıkaracağız. İnşallah bunlar bilimsel çalışmaya da konu olacak. Bu verileri bilimsel çalışmada kullanacağız" diye konuştu.