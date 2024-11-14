Üye Girişi
Haberler

Cudi Dağı'na 30 Nesli Tükenme Tehlikesindeki Ceylan Salındı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'dan alınan 30 gazella gazella türü ceylan, Cudi Dağı'na doğaya bırakıldı. Ceylanların bir kısmına GPS cihazı takıldı ve popülasyon artırma çalışmaları sürdürülüyor.

Cudi Dağı'na 30 ceylan bırakıldı

ŞIRNAK - Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'gazella gazella' türü 30 ceylan Cudi Dağı'na salındı.

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonundan alınan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'gazella gazella' türü 30 ceylan, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda doğaya bırakıldı. Bir kısmına GPS takılan ceylanlar kapıların açılmasıyla hızlı bir şekilde dağa doğru yol aldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, dağlarda ceylan popülasyonunu artırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Vali Ekici, insanların doğayı dengeli kullanmadığı için coğrafyada yaşayan hayvan popülasyonun sekteye uğradığını belirterek, "Bu coğrafyada bizim bildiğimiz koruma altındaki hayvanlar ve bilmediğimiz hayvanlar da yaşıyor. Bölgenin çok değerli habitatı var. Birçok canlı Cudi'de yaşıyor. Bölgede 40 sene önce dedelerimizin birlikte yaşadığı hayvanlar aynı coğrafyaya koyuyoruz. Hayvanlarımıza uzun ömürler, sağlıklı, sıhhatli yaşamlar diliyorum" dedi.

Şanlıurfa Doğa Koruma 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, doğada yok olmaya yüz tutmuş Şanlıurfa ceylanını, 2006 yılında Şanlıurfa'nın Kızılkuyu Üretme İstasyonu'nda 86 bireyle üretmeye başladıklarını ifade etti. Yapılan çalışmalar neticesinde üretme istasyonunda 454 sayıya ulaştıklarını aktaran Mumcuoğlu, "Son yılın 175 doğumu ile birlikte üretme istasyonumuzda yeterli sayıya ulaştığından nakletme ihtiyacı doğdu. Bu sahaya 2020'de 50, 2021'de 40 şimdi de 30 ceylanı doğaya bırakıyoruz. Köylülerimiz sağ olsunlar daha önce bırakılan ceylanlara sahip çıktı. Ceylanlarımız bu araziye tutundu ve adapte oldu. Bu salacağımız ceylanlardan erkek olan 3'üne takip cihazı taktık. Arkadaşlarımız, bunları hatlar vasıtasıyla izleyecek. Bu hayvanlar günde ne kadar yol alıyor, nereleri dolaşıyor gibi verileri elde edeceğiz ve bunların haritalarını çıkaracağız. İnşallah bunlar bilimsel çalışmaya da konu olacak. Bu verileri bilimsel çalışmada kullanacağız" diye konuştu.

Cudi Dağı'na 30 Nesli Tükenme Tehlikesindeki Ceylan Salındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı

Beştepe'deki kritik zirve başladı! 'Öcalan' çıkışı sonrası ilk görüşme

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Luka Jovic kimdir? Luka Jovic kaç yaşına, mevkisi ne? 15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.