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Çubuklu Sporcular, Türkiye Savate Şampiyonası'nda Başarı Sağladı

Çubuklu Sporcular, Türkiye Savate Şampiyonası'nda Başarı Sağladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinden 10 sporcu, Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası'nda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki sporcular, Çankırı'da düzenlenen Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası'ndan 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Çubuk'tan 10 sporcu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Branşı (kickboks ile boks karışımı, tekme ve ayakların kullanıldığı bir spor branşı) tarafından Çankırı Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen ve 15 ilden 361 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele etti.

Ahmet Muhammet Kılıç, Helin Çiftçi, Yaz Sophia Yeşilyaprak ve İsmail Topçu kendi kategorilerinde Türkiye birincisi, Muhammed Yasir Polat, Cemre Nur Eke ve Hira Nur Günay Türkiye ikincisi, Metin Mert Atalay, Uhud Abdullah Günay ve Hasan Topçu ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Çubuk takımı antrenörü Halit Erdemir, AA muhabirine, sporcularının aldıkları sonuçlar için çok çalıştıklarını ve sonucunda önemli başarı yakaladıklarını söyledi.

Vatanını ve milletini seven, ülkesi için var gücüyle başarıya koşmak için çalışan sporcular yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Erdemir, şunları ifade etti:

"Gönüllü olarak çalıştığımız bu alanda hedefimiz iyi sporcular ve iyi insanlar yetiştirmek. İnşallah bu konuda da hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Milli takıma çok sayıda sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu azimle katıldığımız Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası'ndan da güzel başarılar elde ettik. Hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Hedeflerimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bu konuda bize estek olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Seyda Topal'a da sporcularımız ve aileleri adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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