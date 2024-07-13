Çubuk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Çubuk Belediyesi ile Çubuk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Voleybol Turnuvası, sona erdi.

Çubuk Spor Salonu'nda 14 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada Jandarma Voleybol Takımı birinci, Ziraat Odası Voleybol Takımı ikinci, İlçe Milli Eğitim Voleybol Takımı üçüncü, Çubuk Belediyesi Voleybol Takımı da dördüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımların madalyaları Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından verildi.

Keleş, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Güzel ve anlamlı bir turnuva oldu. Dereceye giren, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi hayırla, rahmetle yad ediyoruz. Böyle güzel bir spor salonda turnuvanın yapılmasını bizleri mutlu ediyor." dedi.

Demirbaş ise tüm takımların turnuvanın kazananı olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde olduğu gibi dayanışma, dostluk ve birlikte başarmanın duygusunu bu turnuvada tekrar yaşadık. İnşallah bu salonda çok daha farklı turnuvalar gerçekleştireceğiz." dedi.

Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.