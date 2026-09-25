Çubuk'ta coğrafi işaretli turşu için 33 adreste denetim yapıldı, tutanak tutuldu

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Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Çubuk turşusunun üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı öğrencilerinden oluşan ekip, ilçedeki turşu üretim ve satış yerlerini denetledi.

İlçede 33 farklı adreste gerçekleştirilen denetimde üretim şartlarında eksiklik bulunan ve hijyen koşullarına yeterince dikkat etmediği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. İşletmelere eksikliklerini gidermeleri için bir hafta süre verildi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yusuf Kürşat Mercan, Çubuk turşusunun coğrafi işaret belgesine sahip olduğunu belirterek, üretimin belirlenen prosedürlere uygun yapılması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Denetimlerde özellikle üretim tesislerinin hijyen koşulları, ürünlerin pH değeri ve tuz oranının kontrol edildiğini aktaran Mercan, coğrafi işaret standartlarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Gıda mühendisi Feyza Yetimoğlu ise belediye, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün oluşturduğu komisyonla denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA