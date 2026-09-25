Haberler

Çubuk'ta coğrafi işaretli turşu için 33 adreste denetim yapıldı, tutanak tutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çubuk'ta coğrafi işaretli turşu için 33 adreste denetim yapıldı, tutanak tutuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın coğrafi işaretli Çubuk turşusunu üreten ve satan işletmelere yönelik denetimde 33 adres kontrol edildi. Üretim şartlarında eksiklik ve hijyen koşullarında yetersizlik belirlenen işletmelere tutanak tutulup eksiklerin giderilmesi için bir hafta süre verildi.

Ankara'nın coğrafi işaretli ürünü Çubuk turşusunun üretim ve satışını yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje, Zabıta ve Sağlık İşleri müdürlükleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı öğrencilerinden oluşan ekip, ilçedeki turşu üretim ve satış yerlerini denetledi.

İlçede 33 farklı adreste gerçekleştirilen denetimde üretim şartlarında eksiklik bulunan ve hijyen koşullarına yeterince dikkat etmediği belirlenen işletmeler hakkında tutanak tutuldu. İşletmelere eksikliklerini gidermeleri için bir hafta süre verildi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yusuf Kürşat Mercan, Çubuk turşusunun coğrafi işaret belgesine sahip olduğunu belirterek, üretimin belirlenen prosedürlere uygun yapılması amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü söyledi.

Denetimlerde özellikle üretim tesislerinin hijyen koşulları, ürünlerin pH değeri ve tuz oranının kontrol edildiğini aktaran Mercan, coğrafi işaret standartlarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Gıda mühendisi Feyza Yetimoğlu ise belediye, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün oluşturduğu komisyonla denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Ankara Keçiören'de marketten oyuncak, tespih çalan şahıs 17 suç kaydıyla gözaltına alındı

Marketten oyuncak çalan kişinin dosyası kabarık çıktı
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Komşuda seçim hayli renkli geçecek! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Hollanda Almanya'nın galibiyet hayallerini 90+2'de yıktı

Gecenin maçında 90+2'de muhteşem son!
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Çorum'da kapıyı kırıp kaçan koyunlar sokak sokak aranıp boş arazide bulundu

Bir mahalle sokak sokak onları aradı! Kapıyı kırıp kaçmışlar
Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi
Maç kadar tribün de konuşulacak! Ester Exposito Kocaeli'ye gelebilir

Ester hakkında Türkiye'yi ayağa kaldıran iddia