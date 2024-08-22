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Çubuk Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Projesi İçin İLBANK İle Protokol İmzaladı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından güneş enerjisi santrali projesi hazırlandı. Belediye, Canlı Hayvan Pazarı ve Lojistik Binasının çatısına yapacağı yatırım için İLBANK ile protokol imzaladı. Proje sayesinde yılda 10 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde güneş enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla belediye tarafından güneş enerjisi santrali (GES) projesi hazırlandı.

Birimleri ile park ve bahçelerdeki enerji ihtiyacını güneşten temin ederek önemli gider kaleminden kurtulmayı hedefleyen belediye, Canlı Hayvan Pazarı ve Lojistik Binasının çatısına yapacağı yatırım için İLBANK ile protokol imzaladı.

İmza töreninde konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, proje sayesinde enerji giderlerinden yılda 10 milyon lira tasarruf sağlamayı planladıklarını belirtti.

Belediyenin elektrik ihtiyacını gidermek üzere hayata geçirdikleri GES projesini önemsediklerini dile getiren Demirbaş, "Yenilenebilir enerji sistemleri ülkemizin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması adına önemli projeler arasında. Biz de bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla yürüttüğümüz projemizle inşallah artık uygulama aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu protokolle artık sürecin bundan sonraki aşamasına geçmiş olacağız. Bakanlığımız başta olmak üzere tüm İLBANK yetkililerine ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. Hem kendi enerjimizi üretip hem de buradan gelir elde edecek bir projemiz olacak. Uzun yıllar ilçemize büyük katkılar sağlayacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, 4,7 megavatlık tesisin tüketilen enerjinin yüzde 60'ını karşılayacağını aktararak," 10 bin 360 panelin kurulumu devam ediyor. Bununla enerji sarfiyatımızı karşılayıp tasarruf ettiğimiz finansı belediyenin farklı hizmetlerinde kullanacağız. Bu nedenle projenin bitmesini heyecanla bekliyoruz. İnşallah tesisimizin hizmete girmesiyle buradan temin edilecek enerji, belediyemizin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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