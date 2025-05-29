Çubuk Belediye Başkanı Kurban Pazarını Ziyaret Etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Belediye Başkanı Baki Demirbaş kurban pazarını ziyaret etti.

İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarlarından biri olarak kabul edilen Çubuk Canlı Hayvan pazarını ziyaret eden Başkan Demirbaş, besicilerle ve kurbanlık almak için gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Demirbaş, pazarın her Perşembe kurulduğunu ve kurban sezonunda hem çeşitlilik hem de fiyat açısından bölge halkı için önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Pazarda yoğunluğun yüksek olduğunu, hem ilçeden hem de çevre illerden besicilerin burada bulunduğunu dile getiren Demirbaş, şunları kaydetti:

"Son dönemde ilçemizde hayvancılıkta ciddi bir artış gözlemliyoruz. Esnaf memnun, vatandaşlarımız da fiyatların uygun olduğunu söylüyor. Bayram yaklaştıkça hareketlilik daha da artacaktır. Alanlara hayırlı olsun, Allah kabul etsin, satanlara da Allah bereket versin."

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, Belediye Meclis Üyeleri, Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş ve Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu da Başkan Demirbaş'a eşlik etti.