Çorum Valisi Ali Çalgan Osmancık'ta İncelemelerde Bulundu

Çorum Valisi Ali Çalgan, Osmancık ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Osmancık Kaymakamlığını ziyaret eden Çalgan, burada Kaymakam Furkan Duman'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret eden Çalgan, ilçede yürütülen belediyecilik hizmetleri ile talep ve önerileri dinledi.

Osmancık Cumhuriyet Savcılığı ile Osmancık Huzurevini de ziyaret eden Vali Çalgan, daha sonra ilçede devam eden kütüphane ve kültür merkezi ile spor kompleksi inşaatlarını inceledi.

Ziyaretlere Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya de katıldı.