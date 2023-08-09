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Çorum'un Dodurga ilçesinde elektrik trafosundan çıkan yangında 10 dönüm anız yandı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde elektrik trafosundan çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 10 dönüm anız yandı. Gepür mevkisinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dodurga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bölgedeki elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm anız yandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde elektrik trafosundan çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 10 dönüm anız yandı.

Gepür mevkisinden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dodurga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bölgedeki elektrik trafosundan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle yaklaşık 10 dönüm anız yandı.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Güncel

Dodurga İtfaiye Çorum Güncel Haberler

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