Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 Yeni Parsel Yatırıma Hazır

Çorum'da 665 hektar alana yayılan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 103 dekarlık 22 yeni parselin altyapısının tamamlandığı bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yatırımcıların yatırım için Çorum OSB'yi tercih ettiği vurgulandı.

OSB'de parsel sayısının azaldığına dikkati çeklin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yatırımcıların tercihi Çorum OSB'de parsel sayısının azalması üzerine, Müteşebbis Heyetin aldığı karar gereği, 103 dekar alanın altyapı çalışmaları bitirilerek yatırımlara hazır hale getirilmiştir. Toprak Mahsulleri Girişi olarak bilinen yerin bitişiğindeki 22 adet parselin, elektrik, su, doğalgaz, yağmur suyu ve atık su bağlantıları hazır durumdadır. Bölgemiz 215 hektarlık alanda (Tevsii 2) bulunan ve altyapısı tamamlanan, 3 bin ile 7 bin metrekare arasında farklı büyüklükteki 22 sanayi parseli tahsise hazır hale getirilmiştir. Başvuruda bulunmak isteyen katılımcılarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın https://meydip.sanayi.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile 1-21 Aralık 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir."