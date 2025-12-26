Haberler

Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı

Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonu; 14 gözaltı
Güncelleme:
Çorum merkezli düzenlenen operasyonda, internet üzerinden araç satın alıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 45 milyon TL işlem hacmi ve 58 araca el konuldu.

ÇORUM merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonda, internet sitelerine ilan veren kişilerden satın aldıkları araçların bedelinin bir kısmını ödeyip, bir kısmını ise hileli şekilde senet düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; internet sitelerine ilan veren araç sahipleriyle irtibata geçen şüphelilerin, araç bedellerinin bir kısmını güvenli ödeme sistemi ya da elden ödedikleri, kalan kısım için ise hileli şekilde senet düzenleyerek ödeme yapmadıkları belirlendi. Şüphelilerin, devrini aldıkları araçları kendi aralarında ya da üçüncü şahıslara devrederek bu yolla elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

45 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin bu yöntemle 55 araç sahibini dolandırdığı belirlendi. MASAK'tan temin edilen rapora göre, 2025 yılı içerisinde şüphelilere ait banka hesaplarında 45 milyon TL işlem hacmi bulunduğu, 15 milyon TL'lik suçtan kaynaklanan malvarlığı değerinin aklandığı tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen 14 şüpheli, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 44 fişek, 1 kılıç, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 bilgisayar kasası, 30 çeyrek altın, 10 gram altın, 56 bin TL nakit para, 8 satış sözleşmesi, 100 avro, çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri, piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araç ile 2 taşınmaza da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
