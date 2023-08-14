Çorum'da tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler.