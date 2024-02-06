Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Evinin Önünde Baygınlık Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çorum'un Bayat ilçesinde evinin önünde baygınlık geçiren Yasin Göngör, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan Göngör'ün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde evinin önünde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çokuröz köyünde yaşayan Yasin Göngör (40), evinin önünde aniden yere düştü.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan Güngör, buradati müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Göngör'ün cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Acil Durum Hastane Ölüm Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title