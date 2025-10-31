Çorum'da Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Düzenlendi

Çorum'da "Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, toplantının ardından düzenlenen panelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, toplantı için kente gelirken trafik kazasında yaralanan Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak'ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Enerjinin iş yapabilme kabiliyeti olarak tarif edildiğini belirten Çalgan, belediyelerin altyapıdan çöp toplamaya, cenazeden imar ve iskana kadar birçok alanda yürüttüğü hizmetler için enerjiye ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Türkiye'nin petrol zengini bir ülke olmadığını dile getiren Çalgan, "Uzun yıllar çok büyük oranda dışa bağımlı olarak enerji ihtiyacımızı karşıladık ama sevinerek söylemek durumundayım ki son yıllarda özellikle mevzuatta da yapılan değişikliklerle yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok kullanmaya başladık." dedi.

Türkiye'nin petrol ve türevlerinden elde edilen enerjiden uzaklaşıp çevreci kaynaklara erişimin yollarını aradığını anlatan Çalgan, "Bu konuda dünya ortalamasının önündeyiz. Güneş enerjisinde, rüzgar enerjisinde, hidroelektrik temininde barajlarımızla son derece iyi trend yakalamış durumdayız." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen de trafik kazasında yaralanan Serinova Belediye Başkanı Salih Çakmak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dünyada devletlerin ve milletlerin en büyük sorununun enerji olduğuna dikkati çeken Sekmen, "Enerji sorununu bugüne kadar hallederken maalesef küresel ısınmaya vesile olmuşuz. Bilhassa kalkınmış ülkeler görevini yaparken eksik aksak, dikkat etmeden, karbon salınımını maalesef hiçe sayarak dünyamızı çok farklı konuma getirmişler. Gelinen aşamada ülkeler, devletler, milletler 'Küresel ısınmayı ve karbon salınımını nasıl azaltırız' diye yoğun gayret gösteriyorlar." diye konuştu.

"2053'te bugün tükettiğimiz enerjinin en az üç katı enerji tüketeceğiz"

Enerjinin "olmazsa olmaz" olduğunu vurgulayan Sekmen, şöyle konuştu:

"Enerjinin önemine dikkati çekmek, başta şehirleri idare eden belediye başkanlarımızın bu alanda bilinçlendirilmesi, kendilerini yenilemesi ve şehrin ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeleri konusunda önemli görevler üstlenmeleri gerektiğini görüldüğünden Enerji Kentleri Birliği kurulmuş. Bugün 81 vilayetimizde santrallerimizi yapsak, sadece güneşi değerlendirsek çok önemli aşama elde edebiliriz. Bugün yenilenebilir enerji kaynaklarımız, tükettiğimiz enerjinin yüzde 55'ini geçmiş vaziyette ama yeterli değil. 2053'te bugün tükettiğimiz enerjinin en az üç katı enerji tüketeceğiz. Ülkemiz her alanda büyük hamle içerisinde, her sektörde yatırımlar devam ediyor."

Vatandaşların binalarının çatılarına koyacakları panellerle kendi elektriğini üretebileceğinin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizen Sekmen, belediyelerin de yenilenebilir enerji yatırımları için kendi bölgelerinde hazırlık yapmaları gerektiğini kaydetti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında en büyük sıkıntının trafolardaki yetersizlikten kaynaklandığına işaret eden Sekmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, özel yatırımcıların altyapı yatırımlarına yüzde 25 katkı sağlamasını, illerdeki kapasitenin de bir bölümünün yerel yatırımcılara ve yerel yönetimlere ayrılmasını önerdiğini bildirdi.

Sekmen, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasında yenilenebilir enerji yatırımları yapmaları için belediye başkanlarına önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum'un sanayi, tarım ve kültürel açıdan önemli bir kent olduğunu vurguladı.

Çorum Belediyesi olarak rüzgar ve güneş enerjisi santrallerini kurduklarını belirten Aşgın, Enerji Kentleri Birliğinin desteğiyle hidroelektrik santrali kurmak için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Toplantıya Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlik üyesi belediye başkanları katıldı.