Leblebisiyle ünlü Çorum'da üreticilere nohut tohumu dağıtıldı

Çorum'da, leblebi üretimini desteklemek amacıyla 1006 çiftçiye 113 bin 750 kilogram nohut tohumu ve 1134 çiftçiye 1648 ünite ayçiçeği tohumu yüzde 50 hibe ile dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında tarım arazilerinin etkin kullanımı ve çiftçilerin ekonomik güçlenmesi hedefleniyor.

Türkiye'de, leblebi üretiminde önde gelen iller arasında yer alan Çorum'da 1006 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 113 bin 750 kilogram nohut tohumu ile 1134 çiftçiye 1648 ünite ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum'un coğrafi işaret tescilli ürünü leblebinin üretimine katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında nohut ve ayçiçeği tohumu tedarik edildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında tedarik edin yüzde 50 hibe destekli tohumlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, törende yaptığı konuşmada, TAKE Projesi kapsamında, stratejik arz açığı olan tarımsal ürünlerin, nadasa bırakılan alanlarda ekilerek hem nadas alanlarının üretime kazandırılacağını, hem de çiftçilerin ekonomik olarak güçleneceğini bildirdi.

Taş, "Bu desteklerle birlikte ilimizde bitkisel üretimin artırılması, tarım arazilerinin etkin kullanılması ve üreticilerimizin gelir seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende, konuşmaların ardından İl Müdürü Taş ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üreticilere tohumları dağıttı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
